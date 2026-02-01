'C’è Posta per Te', in onda ieri su Canale 5, si conferma leader del prime time del sabato sera con 3.935.000 spettatori e il 27.1% di share. Al secondo posto, accorcia le distanze 'The Voice Kids' su Rai1, con 3.333.000 spettatori e il 22% di share. Ottimo su La7 il risultato di 'In Altre Parole': 1.122.000 spettatori, share 6.2%, nella prima parte, e 547.000 spettatori, share 3.7%, nella seconda parte chiamata 'In Altre Parole… Ancora'. Mentre su Italia1 'Una notte al museo' registra 894.000 spettatori e il 5.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'F.B.I.' e 'F.B.I. International' su Rai2 (rispettivamente, 673.000 spettatori, share 3.7%, e 616.000 spettatori, share 3.7%), 'La Città Ideale' su Rai3 (606.000 spettatori, share 3.8%), 'Io sto con gli ippopotami' su Rete4 (565.000 spettatori, share 4%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (339.000 spettatori, share 2.1%), '4 Ristoranti' su Tv8 (264.000 spettatori, share 1.5%).

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 (con 4.298.000 spettatori e il 23.7% di share) supera 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 (4.182.000 spettatori, share 23%).