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Madre e figlia avvelenate a Campobasso, anche la zia 90enne in questura: preparò la torta di Natale

Convocati di nuovo Di Vita e la figlia Alice, forniti i codici di sblocco dei telefonini delle vittime

Madre e figlia morte a Campobasso - Fotogramma /Ipa
Madre e figlia morte a Campobasso - Fotogramma /Ipa
26 maggio 2026 | 18.50
Redazione Adnkronos
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Sono tornati in questura, questo pomeriggio, Gianni Di Vita e sua figlia Alice. Hanno fornito volontariamente i codici di sblocco dei cellulari di Antonella e Sara. Intanto dopo la nomina di Locatelli come consulente tecnico della procura, slittano di un mese anche i risultati delle autopsie. La dottoressa Benedetta Pia De Luca, dovrà consegnare entro il prossimo 30 giungo le relazioni degli esami, svolti sui corpi di Sara Di Vita e Antonella.

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La torta di Natale di zia Isuccia, 90enne convocata in questura

Nella giornata di ieri, gli investigatori avevano convocato inquestura anche Isuccia, l’anziana zia di Gianni Di Vita, per chiarire alcuni passaggi legati alle ore precedenti alla tragedia. L’audizione è durata un paio d’ore. La donna ha preparato la torta consumata a Natale dalla famiglia Di Vita. E’ stata convocata per chiarire i contenuti delle sue dichiarazioni, su presunti retroscena familiari, rilasciate ad alcune emittenti televisive nazionali.

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madre e figlia morte a campobasso madre figlia avvelenate a campobasso giallo pietracatella
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