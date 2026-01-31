circle x black
'Colpa dei sensi' al debutto vince gli ascolti, ma 'Tali e quali' lo tallona: i dati

In access prime time, 'La Ruota dei Campioni' ha ottenuto 5.068.000 spettatori, mentre 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.804.000

Ascolti tv - Fotogramma
Ascolti tv - Fotogramma
31 gennaio 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
Ottimo debutto ieri su Canale 5 per 'Colpa dei sensi', che è risultato leader del prime time con 2.755.000 spettatori totali e il 18,72% di share. Al secondo posto, su Rai1 lo show condotto da Nicola Savino “Tali e quali” con 2.608.000 e il 18,3% di share.

Da segnalare, il risultato della semifinale degli Australian Opera Sinner-Djokovic, vista da 1.800.000 spettatori con il 13% di share sul Nove, che durante la messa in onda è risultato terzo canale nazionale.

In access prime time, 'La Ruota dei Campioni' ha ottenuto 5.068.000 spettatori e il 25,61% di share, mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.804.000 spettatori con il 24,2% di share.

