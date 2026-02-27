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FantaSanremo, i bonus e i malus della quarta serata

E' la serata delle cover, oggi tornano a esibirsi tutti e 30 i Big in gara

Bianca Balti - Ipa
Bianca Balti - Ipa
27 febbraio 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Svelati i bonus e i malus validi solo per la quarta serata del FantaSanremo. Stasera, venerdì 27 febbraio, per la serata delle cover e dei duetti vengono premiati gli outfit animalier, mentre gli artisti che non ricevono il bouquet di fiori perdono 5 punti.

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Tra i bonus ne spunta anche uno dedicato ai 'festini bilaterali' citati da Elettra Lamborghini e diventati il tormentone di questa edizione del festival.

I bonus

Bonus Rai Pubblica Utilità: fa il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni +20 punti

Outfit con stampa animalier +10 punti

Bacio a un conduttore +10 punti

Festini bilaterali: megafono +20 punti

I malus

Non riceve un bouquet di fiori (post-esibizione) -5 punti

Riproduzione riservata
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fantasanremo fantasanremo punti fantasanremo bonus fantasanremo malus
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