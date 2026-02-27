circle x black
Cerca nel sito
 

Elettra Lamborghini, mistero a Sanremo sui festini bilaterali: "Top secret"

La cantante all'Adnkronos: "Non mi aspettavo che diventassero virali, mi fa piacere di aver regalato un sorriso a tutti"

Elettra Lamborghini - fotogramma/ipa
Elettra Lamborghini - fotogramma/ipa
27 febbraio 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cosa sono i festini bilaterali? La risposta è "top secret". Parola di Elettra Lamborghini, che risponde così all'Adnkronos sul 'tormentone' creato a Sanremo 2026.

La cantante, in gara al Festival con il brano 'Voilà' ha coniato la definizione nei giorni scorsi parlando della sua battaglia contro i rumori notturni che le impediscono di dormire a Sanremo e che ieri sera l'hanno indotta ad andare a dormire a Montecarlo.

Il fenomeno dei "festini bilaterali" è diventato virale sui social, senza che nessuno sapesse però cosa l'artista intendesse: "Non mi aspettavo che sarebbero andati virali ma sono felice di aver regalato un sorriso a tutti", aggiunge Elettra all'Adnkronos, a margine delle prove dei duetti di questa sera dove eseguirà una cover di 'Aserejé' accompagnata dalle interpreti originali, le spagnole Las Ketchup.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo Elettra Lamborghini festini bilaterali
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza