Gigi D'Agostino torna live a Milano il 21 giugno

Dopo il successo dello show evento che ha ufficialmente dato il via all’estate 2024, Gigi D’Agostino è pronto a tornare sul palco di Fiera Milano Live con una data unica, esattamente un anno dopo: appuntamento per sabato 21 giugno 2025 a Fiera Milano Live, una data prodotta da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da lunedì 10 febbraio alle 14.

Dopo aver entusiasmato i suoi fan durante gli eventi estivi dell’anno scorso, Gigi D’Agostino torna a far ballare generazioni intere con il suo inconfondibile sound. Il suo stile continua a essere un punto di riferimento nella scena dance internazionale, creando un’atmosfera incredibile in ogni sua performance. 'L’Amour Toujours', 'Bla Bla Bla', 'In My Mind', 'Another Way' e 'La Passion' sono solo alcune delle tante canzoni che hanno cresciuto - e continuano a crescere ed educare – migliaia di ragazzi che scendono in pista per scatenarsi al ritmo dei capolavori di Gigi D’Agostino, ascoltati e riprodotti in tutto il mondo. Artista che vanta una carriera pluritrentennale iniziata a fine anni ‘80 quando comincia come deejay nelle note discoteche torinesi, Gigi D’Agostino ha raggiunto in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi nazionali e internazionali.

Re della musica dance, ma anche innovatore del suono. 'Lento Violento' non è solo lo pseudonimo da lui utilizzato dagli anni ‘90 ma è una vera e propria impronta artistica generazionale, uno degli innumerevoli segni che Gigi D’Agostino ha lasciato nella musica. Lo stile che caratterizza da sempre le sue sonorità si identifica in un iconico andamento lento ma pieno di energia: “Con questo pseudonimo racconto quello che vedo, quello che sento…un mondo con il battito lento.” Lo scorso dicembre ha pubblicato il suo ultimo Ep 'Total Eclipse' con Luca Noise, un lavoro che unisce ritmi coinvolgenti a melodie dance, consolidando ancora una volta il suo talento.