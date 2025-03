La canzone portata da Simone Cristicchi a Sanremo 2025 fa discutere. E anche litigare. 'Quando sarai piccola' del cantautore diventa la miccia per lo scontro social tra Marino Bartoletti e Selvaggia Lucarelli. La giornalista e blogger, presenza fissa al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, ha espresso giudizi critici nei confronti della canzone che porterebbe ad una 'romanticizzazione' di una malattia complessa come l'Alzheimer.

Cosa ha detto Bartoletti in tv

A Domenica In, ieri, Bartoletti si è rivolto a Cristicchi. "Qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale ha scritto cose che ti hanno profondamente ferito", ha detto il giornalista rivolgendosi all'artista.

Lucarelli, dal proprio profilo Instagram, ha riproposto la clip dell'episodio con un commento: "Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all'insulto nei confronti di chi coltiva ancora l'esercizio della critica".

Botta e risposta sui social

Gong e scontro iniziato. Anche Bartoletti si è affidato ai social. "Apprendo da parecchie reazioni scomposte che tale Selvaggia Lucarelli - mai nominata e soprattutto mai seguita - mi abbia insultato per una considerazione che ieri ho fatto a Domenica In dialogando con Simone Cristicchi", ha scritto. "Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila. Apprezzo comunque la sua autocritica quando scrive di 'giornalisti che passano direttamente all'insulto nei confronti di chi coltiva l'esercizio della critica'", ha aggiunto.

Lucarelli ha replicato stigmatizzando il comportamento di Bartoletti che "prima insulta, poi 'mica parlo di te', poi toglie ogni dubbio continuando a offendere in modalità passivo-aggressiva delegittimando e facendo finta che nessuno mi fili. Il tutto mentre si è infilato autonomamente in una discussione aperta da me, che sarebbe anche interessante. E che meriterebbe rispetto, visto che ho avuto una madre e una nonna con l'Alzheimer, caro Bartoletti", il messaggio della giornalista. "Aggiungo, caro Marino Bartoletti, che più volte ci siamo trovati nello stesso spazio televisivo (anche quello in cui ti trovavi ieri), quindi 'tale Selvaggia Lucarelli' a tua sorella", si legge nel lungo testo pubblicato su Instagram, a cui vengono abbinate immagini che documentano la presenza di Bartoletti e Lucarelli nello studio sanremese di Domenica In nel 2020.

"Quando qualcuno pensa di chiudere un dibattito dando in maniera sprezzante del "poveretto" al suo interlocutore, capite bene che per me la cosa finisce qui (al di là dell'opinione che mi posso fare del suo poco gentile autore)!", l'ultimo messaggio di Bartoletti.

"Al contrario di altri (o di altre) non sono appassionato a questo genere di "argomenti"(?) e men che meno a questo tipo di conversazioni. Resto della mia opinione e cioè che quello che Cristicchi ha composto e cantato meriti più rispetto; mi dispiace che qualcuno si sia sentito chiamato personalmente in causa, visto che le mie considerazioni erano assolutamente impersonali, frutto di un'indignazione suscitata da (troppi) commenti crudeli, violenti e spesso anonimi su un prodotto artistico che ritengo sincero e pulito", la chiosa del giornalista.