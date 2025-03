Manuela Festa racconta odissea emotiva con Antonio Zequila: "Relazione era insopportabile"

Dopo la notizia della sua rottura con Antonio Zequila, Manuela Festa ha deciso di tornare a parlare con la redazione di 'The Reading Monkey' per raccontare meglio la sua odissea emotiva e fare chiarezza su alcuni aspetti della sua storia e sulle difficoltà che ha vissuto nel rapporto con Zequila. “La nostra relazione era diventata insopportabile - spiega -. Mi sentivo reclusa nella non possibilità di parlare, perché ogni mia parola veniva percepita come un attacco e questo scatenava reazioni aggressive. E quando parlo di aggressività, intendo quella verbale, che forse è peggio di quella fisica”.

A conferma delle sue parole, Manuela ha mostrato alcuni messaggi che ha conservato tramite screenshot. “Lui li ha cancellati appena uscita la notizia, ma io ho le prove di quello che ho subito”, afferma determinata. Messaggi che delineerebbero un quadro di tensione continua, fatto di parole dure e di mancanza di rispetto. Manuela descrive una relazione sbilanciata, in cui non si sentiva valorizzata né rispettata come compagna. “Ovunque andavamo, faceva il 'piacione' con tutte. Non potevo nemmeno provare gelosia, perché venivo subito messa in discussione. La donna, specialmente se è la tua, deve sentirsi sempre desiderata. Mai sentirsi la numero 2”. Ma i problemi non finivano lì. “Mi diceva che il nostro rapporto non poteva solidificarsi perché viveva ancora con sua madre e non poteva permettersi una casa insieme. Però allo stesso tempo, non voleva che io lavorassi nel mondo dello spettacolo. Insomma, lui già non lavora e io non potevo farlo neanche io. Una situazione insostenibile”.

E poi il racconto di un episodio particolarmente doloroso: “Mi ha lasciata sola in un hotel a Roma per tre giorni, senza preoccuparsi di nulla. Mi sono sentita completamente abbandonata”. Manuela racconta inoltre di aver subito per mesi la mania di controllo di Antonio Zequila: “Lui poteva uscire ovunque e con chiunque e fare come voleva, mentre io dovevo rimanere in casa a fare esclusivamente ‘la sua donna’. E se qualche volta ci trovavamo a tavola a qualche cena o a qualche evento, dovevo fare attenzione a non parlare troppo e a sorridere poco, altrimenti lui l’avrebbe considerata una mancanza di rispetto e avrei dovuto subire i suoi rimproveri e le sue grida”.

Aggiunge poi un altro aspetto della loro relazione: “Rinfacciava tutto quello che ha fatto per me, dai viaggi alle ospitate, portando il conto delle spese dell’auto. Quando tra fidanzati dovrebbe essere normale aiutarsi, se si può”. Prosegue raccontando: “Io sono orfana di mia madre dall’età di quindici anni e non ho mai avuto un buon rapporto con mio padre. Mi aspettavo da lui, essendo un uomo maturo, più protezione e amore, invece no. I suoi atteggiamenti e il suo senso di superiorità mi hanno fatto molto male”.

Tra le lacrime, Manuela rivela il momento più straziante della sua esperienza: “Ho dovuto interrompere una gravidanza perché lui mi disse chiaramente che non avrebbe avuto modo di supportarmi. È stata una delle scelte più dolorose della mia vita. Ho vissuto giorni di tormento, combattuta tra il desiderio di diventare madre e la consapevolezza di non poter contare su di lui. Mi sono sentita completamente sola in una decisione che avrebbe dovuto essere condivisa, e questo ha lasciato un segno indelebile nella mia anima”. Manuela racconta di aver vissuto quel periodo con un profondo senso di abbandono e di smarrimento: “Non c’è nulla di più straziante che dover rinunciare a un figlio perché la persona accanto a te si rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità. È un dolore che non auguro a nessuno e che mi ha segnato profondamente. Ho passato notti insonni a chiedermi se avessi fatto la scelta giusta, ma alla fine ho capito che l’unico errore era stato credere in una persona che non ha mai dimostrato di amarmi davvero”.

Negli ultimi giorni, diversi titoli sui giornali hanno parlato di un possibile ricorso alle istituzioni da parte di Manuela per tutelarsi dagli attacchi ricevuti. Lei ci tiene a chiarire: “Non voglio arrivare a questo, ma se il fiume di messaggi offensivi non cesserà immediatamente, sarà l’unica strada che potrò intraprendere”. Ora, però, Manuela guarda avanti con determinazione: “Per me si sta aprendo una nuova era, fatta di potenziali successi televisivi e di tante proposte di lavoro. Cercherò di affrontare tutto questo lasciandomi alle spalle questa brutta esperienza”.