Il documentario su Melania Trump, prodotto da Amazon Mgm e diretto dal controverso regista Brett Ratner, ha debuttato negli Stati Uniti con oltre 8 milioni di dollari, registrando la miglior apertura per un documentario degli ultimi dieci anni. Il film "Melania", il documentario più costoso della storia con un budget totale di circa 75 milioni di dollari tra diritti di distribuzione e marketing globale, ha superato le aspettative, piazzandosi al terzo posto al botteghino dietro ai nuovi arrivi "Send Help" e "Iron Lung", battendo persino il nuovo action di Jason Statham, "Shelter", secondo quanto riportano le riviste specializzate "Variety" e "The Hollywood Reporter".

La prima nazionale, tenutasi giovedì sera a Washington, è stata seguita da una folta platea di sostenitori di Donald Trump, che hanno contribuito a trainare le vendite dei biglietti, soprattutto tra le donne repubblicane over 55, che rappresentano il 72% del pubblico del primo giorno. Complessivamente, il 78% dei biglietti è stato acquistato da spettatori della stessa fascia d'età. Nonostante le critiche negative della stampa, il pubblico ha risposto con entusiasmo, assegnando al film un A-CinemaScore e un punteggio del 98% tra gli spettatori su Rotten Tomatoes , il più alto tra i film presenti nella top 10 del weekend.

Amazon Mgm ha investito 40 milioni di dollari per i diritti di distribuzione mondiale e circa 35 milioni per la promozione globale, cifre che superano di gran lunga il normale budget pubblicitario dei documentari negli Stati Uniti, generalmente compreso tra 5 e 7 milioni di dollari. Il film potrebbe debuttare su Prime Video in concomitanza con il fine settimana del President's Day, pur rimanendo in alcune sale cinematografiche. La pellicola sta beneficiando di un forte supporto promozionale da parte del presidente Trump e di campagne di marketing di base nei cosiddetti 'red states', con particolare attenzione a mercati chiave come l'Orange County in California.

Il documentario "Melania" rimane al centro di polemiche internazionali: in Sudafrica la distribuzione è stata sospesa e in Europa si registrano sale semivuote.