La showgirl e modella ha festeggiato il compleanno

Raffaella Fico ha compiuto ieri, mercoledì 29 gennaio, 38 anni. A celebrare il traguardo ci ha pensato la figlia Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli - con una lettera d'amore scritta a mano e condivisa sui social.

"Cara mamma oggi compi 38 anni, ma per me sarai sempre la persona più forte e bella che conosca. Voglio dirti grazie per tutto ciò che hai fatto in questi anni, per i sacrifici, per il tuo amore infinito e per ogni volta che hai messo me prima di te. Ti voglio un bene immenso, anche se a volte non lo dimostro abbastanza", ha scritto la figlia.

"Sei il mio punto di riferimento - si legge ancora nella lettera condivisa sui social - la mia certezza, e voglio che tu sappia che ci sarò sempre per te, proprio come tu ci sei sempre stata per me. Oggi è il tuo giorno e meriti di viverlo con il sorriso, con amore e serenità. Meriti il meglio, perché sei il meglio. Ti auguro un compleanno pieno di abbracci sinceri e momenti felici. Ti amo tanto mamma, con tutto il cuore. Buon compleanno".

Ma non è finita qui. Pia, oltre alla lettera ha imbandito il tavolo con una torta e dei palloncini colorati. Un gesto d'amore che la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Il dolore

Recentemente ospite a Verissimo, Raffaella Fico ha parlato del momento particolarmente difficile che sta vivendo insieme al compagno Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato lo scorso 15 dicembre la perdita del bimbo. "È stato devastante, un dolore immenso", ha detto la showgirl in lacrime.