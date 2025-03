Rose Villain non crede che l'uomo abbia mai messo veramente piede sulla Luna. A rivelarlo è la stessa cantante che, a pochi giorni dal Festival di Sanremo 2025, si è sottoposta al test della macchina della verità, intervistata dal content creator Giovanni Brugnoli su TiktTok per il format 'Sa(n)remo Sinceri".

Quando alla domanda di Brugonoli "Siamo mai andati sulla Luna davvero?", Rose VIllain risponde un secco 'no', Mickel Buratin che controlla i risultati della macchina della verità segnala che c'è un'incertezza.

E così la cantante, tra i Big di Sanremo 2025, argomenta: "Sono incerta di questa cosa, però di recente ho visto un'intervista su TikTok a uno dei tre che dice di non esserci mai andato". La tentazione, quindi, è aderire alla teoria che considera lo sbarco sulla Luna uno show studiato a tavolino. Non è chiaro a quale intervista si riferisca e se chiami in causa uno tra Neil Armstrong, Edwin 'Buzz' Aldrin e Michael Collins. Il 21 luglio del 1969 Armstrong divenne il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Aldrin lo seguì a 19 minuti di distanza.