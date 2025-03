Sanremo 2025, Top & Flop della finale

La finale di Sanremo 2025 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni, redatta in diretta durante la serata conclusiva del festival, che incoronerà il vincitore della 75ma edizione.

I Top della serata finale

Tony Effe affronta l'attesa della gara in camerino con il bite, per non rovinarsi la dentatura. Digrignando, segnala su whatsapp al funzionario Rai addetto alla riconoscibilità dei marchi ogni gioiello che entra in scena. Quando vede Marcella Bella con una tuta tempestata di swarovski e i pantaloni gioiello di Bresh (che indossa pure un vistoso collier di diamanti), sbrocca. "La legge deve essere uguale per tutti!". E chiama il noto marchio della colazione cinematografica newyorkese: "Ora me portate la collezione Madonna de Pompei che me volevo regala' per Natale e la indosso tutta insieme stasera".

"Lo stress produce strass". Lo psichiatra dell'Ariston, intervistato da Luciano Onder nel tg di mezza sera sul mezzanino del foyer, spiega che la relazione è dimostrata da uno studio scientifico uzbeko basato sulle ultime 20 edizioni dell'Eurovision Song Contest.

Dopo l'esibizione dei The Kolors, il sindaco di Mykonos ospitato dietro le quinte, fa il gesto dell'ombrello al funzionario per la riconoscibilità, ormai perculato da tutti e l'unico veramente riconosciuto da tutti, tanto da autodenunciarsi al Codacons. Per evitare la rissa, Fru dei The Jackal lo coinvolge nella irresistibile coreografia studiata per 'Tu con chi fai l'amore' in stile ballo di Sant'Antonio.

Il commovente brano di Cristicchi dedicato alla mamma, dato in quota podio sin dall'inizio del festival, scatena una vera corsa alla copertura mammona tra i cantanti in gara: la mamma di Achille Lauro scrive una lettera di accompagnamento al festival per il figlio, la mamma di Rocco Hunt rilancia e raggiunge il figlio al festival. I cantanti in gara che non hanno più la mamma meditano un ricorso al Tar della Liguria.

I Flop della serata finale

Clara per la finale si trasforma in Elsa di 'Frozen': il tentativo è acquisirne i superpoteri ma non li sa usare e congela la platea dell'Ariston. Al rientro l'anello di ghiaccio da tre etti si squaglia sotto lo sguardo di Tony.

Il funzionario Rai addetto alla riconoscibilità dei marchi blocca Serena Brancale per sospetta pubblicità occulta ad un noto marchio di onoranze funebri che inizia con Ta e finisce con Ffo (siamo controllati anche noi, ogni tanto fa un giro anche in Sala Stampa).

Brunori per la finale si fa mettere un po' di Rimmel sugli occhi. Ma uno dei due addetti alle dispute discografiche nel dietro le quinte, affidatogli d'ufficio, gli spiega che questo non comporta automaticamente dei punti Siae per De Gregori.

Per l'ingresso dei Coma_Cose sul palco, il funzionario si è preparato: si è letto gli ultimi 100 numeri di Vogue Tagikistan. Ed è pronto a dare battaglia. Ma quando si distrae un attimo per googolare "chi ha inventato le nappe?", Fausto e California corrono sul palco per scongiurare il sequestro delle liane che lei porta alle orecchie. Fausto esagera, si gira e urla: "Funzionario, sai chi ti saluta????"

Lucio Corsi stasera è vestito da cucchiaino per la pesca alla mosca. Il manager a fine esibizione lo tiene lontano dal porto di Sanremo, preoccupato che una ventresca ligure possa saltare dall'acqua a ingoiarlo come la balena con Pinocchio.