circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, Andrea Pucci in 'nude look' sui social: "Sto arrivando"

Il comico sarà co-conduttore della terza serata del festival. Conti interviene ironico: "Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino"

Andrea Pucci - (Ipa)
Andrea Pucci - (Ipa)
06 febbraio 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nudo alla meta... del festival. Andrea Pucci ha risposto con un post - in cui scrive "Sanremo... sto arrivando" accanto a una foto in cui appare completamente nudo al mare ripreso di fianco ma con il 'lato b' bene in vista - all'annuncio della sua partecipazione alla kermesse Sanremo.

Il comico, come annunciato, avrà il ruolo di co-conduttore della terza serata, giovedì 26 febbraio, di Sanremo 2026.

Un post che non è passato inosservato a Carlo Conti, il quale è intervenuto con un commento ironico: "Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!". "ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo", la controreplica del comico.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo sanremo 2026 sanremo 2026 andrea pucci sanremo 2026 pucci co conduttore
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza