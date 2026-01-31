L'annuncio di Carlo Conti al Tg1. Nessun Big ha scelto di associarsi ad un collega in gara
Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 13.30 i duetti della serata cover di Sanremo 2026, che accenderà il Teatro Ariston venerdì 27 febbraio.
I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Predomina il grande repertorio italiano ma non senza qualche sorpresa internazionale. E dalla caratura degli ospiti e dei brani scelti, già si intuisce che la gara per incoronare il vincitore della Serata delle Cover sarà dura. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Come già l'anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro, possibilità che però non è stata colta da nessuno dei 30 Big.
Di seguito l'elenco dei Big, con il titolo della canzone scelta e gli ospiti dei duetti.
Arisa, 'Quello che le donne non dicono' con il Coro del Teatro Regio di Parma
Bambole di Pezza, 'Occhi di gatto' con Cristina d’Avena
Chiello, 'Mi sono innamorato di te' con Morgan
Dargen D'Amico, 'Su di noi' con Pupo e Fabrizio Bosso
Ditonellapiaga, 'The Lady Is a Tramp' con TonyPitony
Eddie Brock, 'Portami via' con Fabrizio Moro
Elettra Lamborghini, 'Aserejé' con Las Ketchup
Enrico Nigiotti, 'En e Xanax' con Alfa
Ermal Meta, 'Golden Hour' con Dardust
Fedez & Marco Masini, 'Meravigliosa creatura' con Stjepan Hauser
Francesco Renga, 'Ragazzo solo, ragazza sola' con Giusy Ferreri
Fulminacci, 'Parole parole' con Francesca Fagnani
J-Ax, 'E la vita, la vita' con Ligera County Fam (nome di fantasia che nasconde probabilmente il ritorno sul palco di Cochi e Renato).
Lda & Aka 7even, 'Andamento lento' con Tullio De Piscopo
Leo Gassmann, 'Era già tutto previsto' con Aiello
Levante, 'I maschi' con Gaia
Luchè, 'Falco a metà' con Gianluca Grignani
Malika Ayane, 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' con Claudio Santamaria
Mara Sattei, 'L’ultimo bacio' con Mecna
Maria Antonietta & Colombre, 'Il mondo' con Brunori sas
Michele Bravi, 'Domani è un altro giorno' con Fiorella Mannoia
Nayt, 'La canzone dell’amore perduto' con Joan Thiele
Patty Pravo, 'Ti lascio una canzone' con Timofej Andrijashenko
Raf, 'The Riddle' con The Kolors
Sal Da Vinci, 'Cinque giorni' con Michele Zarrillo
Samurai Jay, 'Baila morena' con Belén Rodríguez e Roy Paci
Sayf, 'Hit the Road Jack' con Alex Britti e Mario Biondi
Serena Brancale, 'Besame Mucho' con Gregory Porter e Delia
Tommaso Paradiso, 'L’ultima luna' con gli Stadio
Tredici Pietro, 'Vita' con Galeffi, Fudasca & band.