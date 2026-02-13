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Sanremo, Carlo Conti: "Da Mattarella parole meravigliose, mi sono emozionato" - Video

13 febbraio 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
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“È stato emozionante. Il Presidente è straordinario come sempre". Così Carlo Conti uscendo dal Palazzo del Quirinale, dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il cast del Festival di Sanremo 2026. Insieme a Conti e Laura Pausini erano presenti tutti i big in gara, tranne Patty Pravo, assente per una lieve indisposizione. Il Presidente, ha aggiunto Conti, "ha detto delle parole meravigliose. È stato un momento emozionante. Io che non mi emoziono mai, mi sono emozionato. È stato un incontro meraviglioso".

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sanremo sanremo 2026 carlo conti sergio mattarella
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