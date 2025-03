Sanremo 2025, Chiello: chi è il cantante in duetto con Rose Villain

Chiello questa sera, venerdì 14 febbraio, duetterà con Rose Villain sulle note di 'Fiori rosa, fiori di pesco', brano di Lucio Battisti. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano 'Fuorilegge' ha scelto proprio il rapper italiano per interpretare insieme uno dei brani più amati della musica italiana.

Chiello, chi è

Chiello, pseudonimo di Rocco Modello, nasce a Venosa il 9 aprile del 1999. Conosciuto come cantautore e rapper italiano, Chiello comincia la sua carriera musicale nel 2017 nel con il gruppo trap ‘FSK Satellite’, Nel 2018, esce l'album ‘Zingaro’, in collaborazione con Sapobully e con la partecipazione di Taxi B in alcuni brani. Nel novembre 2021 duetta con Madame in ‘La strega del frutteto’ contenuta nell'album X2 di Sick Luke. E collabora con Rkomi, anche lui in gara al Festival, al brano ‘Cancelli di Mezzanotte’ nell'album Taxi Driver.

Nel 2021 compare in televisione, partecipando come ospite a un live di X Factor. Il 14 ottobre 2021, esce il suo primo album realizzato interamente da solista ‘Oceano paradiso’, anticipato dal singolo ‘Quanto ti vorrei’, diventato in poche settimane un successo radiofonico. Un album dalle sfumature indie pop, rock alternativo e cantautorato moderno. Abbraccia brani dai testi malinconici, diventando un'icona per la generazione Z.

Nel 2024, partecipa con il rapper Tedua a un brano di Mahmood, ‘Paradiso’, contenuto nel disco ‘Nei letti degli altri’.

In duetto con Rose Villain

"Quando Rose mi ha chiesto di accompagnarla nella serata dei duetti a Sanremo con la canzone 'Fiori rosa, fiori di pesco', non ho potuto rifiutare, essendo un grande ammiratore del cantautorato italiano di quel periodo", ha dichiarato Chiello che questa sera duetterà con Rose Villain sul palco dell'Ariston.