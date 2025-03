Altra standing ovation per Simone Cristicchi. Il cantautore, ospite a Domenica In, ha emozionato tutti in platea cantando la sua 'Quando sarai piccola', arrivata quinta in classifica al Festival di Sanremo 2025. In lacrime anche Lino Banfi, che ha ricordato la moglie Lucia, scomparsa nel 2013.

L'emozione all'Ariston

"Mi vergogno di essere in queste condizioni, ma ho anche 89 anni quindi lasciatemi piangere", ha detto Lino Banfi con la voce rotta dal pianto. Poi, l'attore ha raccontato un aneddoto legato alla moglie: "Dopo che abbiamo festeggiato i 61 anni di matrimonio è cominciato il suo declino e lei mi chiedeva sempre 'E se un giorno non ti riconosco più?' - spiega Lino Banfi - io ho solo provato a farla ridere 'ci innamoriamo un'altra volta, promesso' le ho detto", ha concluso in lacrime.

Sul suo brano Cristicchi ha detto: "Ho messo in questo brano tanta vita e tanta verità, cantarlo è stato come camminare su un filo". E ancora: "È piaciuta a molti ragazzi che in questa canzone rivedono i loro nonni".

E sulle critiche di chi l'ha accusato di aver 'romanticizzato' la malattia, Cristicchi ha detto: "Ringrazio solo chiunque l'abbia compresa".