La giornalista non ha risparmiato le critiche dopo la pubblicazione della classifica del Festival

Selvaggia Lucarelli ha commentato la classifica finale del Festival di Sanremo 2025, che ha decretato Olly come vincitore. La giornalista, non soddisfatta di alcune posizioni, non ha potuto fare a meno di commentare la Top 5 finale, criticata e fischiata dalla platea dell'Ariston.

Il pubblico dell'Ariston ha reagito con fischi e urla di disapprovazione alle posizioni in classifica in particolare per Achille Lauro e Giorgia che si sono classificati, rispettivamente settimo e sesta.

Nel mirino di Selvaggia Lucarelli, protagonista del Dopofestival, sono finiti Fedez e Cristicchi: "I due piagnini nella cinquina", ha esordito sulle Instagram stories la giornalista che più volte ha ammesso di non apprezzare affatto i due brani in gara. In particolare quello di Simone Cristicchi, 'Quando sarai piccola', che aveva stroncato da subito perché ha visto nel cantautore il tentativo di "romanticizzare la malattia".

Poi, ha criticato la penultima posizione occupata da Rkomi, in gara con il brano 'Il ritmo delle cose': "La canzone più bella penultima", ha scritto la giornalista che più volte nel corso di questa settimana aveva detto di apprezzare il brano arrivato 28esimo.

"Giorgia resiste ma solo al governo, Lauro la maledizione del favorito", spiega Selvaggia. Attacco anche a Brunori Sas: "con la cover di Rimmel", scrive. E del secondo classificato ha detto: "Corsi bug nel sistema". E su Giorgia ha aggiunto: "C'è pure rimasta demmerda e ha pure ragione", ha concluso.