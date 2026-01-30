"Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile". Veronica Maya ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata in onda domani sabato 31 gennaio su Rai 2, ha raccontato del drammatico momento in cui ha rischiato la vita a causa di un aborto spontaneo avvenuto durante un viaggio con il marito Marco Moraci, anche lui ospite in studio.

"Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l'idillio. Ero incinta da pochissimo, ebbi una emorragia in un piccolo villaggio brasiliano. Marco operò insieme al ginecologo e mi salvai", ha spiegato la showgirl.

La coppia si trovava a 300 km dal centro medico più vicino, e come ha raccontato la showgirl, nel villaggio era disponibile soltanto un ecografo: "Durante l'operazione andò anche via la luce ma Marco riuscì a portare a termine l'intervento insieme al ginecologo brasiliano", ha detto Veronica Maya.

La mattina successiva, tuttavia, le sue condizioni erano già migliorate: "Tornata in Italia scoprimmo che l'embrione non si era formato, facemmo altre analisi, stavo bene e dopo poco aspettavo già il mio primogenito".

Nel corso dell'intervista si è parlato anche del loro rapporto di coppia: "Ci amiamo come il primo giorno. Sono l'unico uomo che ha sposato tre volte la stessa donna. La risposerei domani", ha detto Marco Moraci. Oggi Veronica Maya e il marito Moraci hanno tre figli: "Abbiamo pensato anche al quarto ma i tempi non coincidevano. O lo voleva lui e io no oppure il contrario. Ma va bene così, siamo felici e uniti".