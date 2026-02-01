circle x black
Australian Open, McEnroe vede Djokovic e si deprime: "Io facevo schifo"

Lo statunitense: "Ho vinto 7 Slam e pensavo di aver fatto grandi cose..."

01 febbraio 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
"Pensavo di aver fatto grandi cose. In realtà era una merda". Firmato, John McEnroe. La leggenda statunitense del tennis guarda il palmares di Novak Djokovic e ridimensiona i propri risultati. Il serbo, 38 anni, ha perso la finale degli Australian Open 2026 e ha fallito l'assalto al 25esimo Slam della propria strepitosa carriera.

I risultati del fuoriclasse di Belgrado vengono discussi da McEnroe e da Mats Wilander, altro big degli anni '80 e '90, su Eurosport. "Ma come fa? E' impensabile", dice Wilander che, come McEnroe, in carriera ha conquistato 7 titoli dello Slam. "Ti rendi conto?", la replica di McEnroe. "Abbiamo 7 titoli dello Slam a testa. Pensavo che fosse un bottino piuttosto buono. Di fatto, è una merda...".

