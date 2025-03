Torna in campo la Juventus. Nella 24esima di Serie A, i bianconeri volano a Como per sfidare la squadra di Fabregas oggi, venerdì 7 febbraio. Motta cerca tre punti preziosi per rimanere nella corsa Champions, mentre i lombardi sono a caccia di un successo per tirarsi fuori dalla lotta salvezza.

La classifica al momento recita: Juventus al quinto posto con 40 punti, a -2 dalla Lazio quarta, e Como al 15esimo posto a quota 22, a sole due lunghezze dalla zona rossa.

Como-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Como e Juventus è in programma oggi, venerdì 7 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Alex Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Como-Juventus, dove vederla in tv

Como-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn, l'app SkyGo e NOW.