Cremonese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per i nerazzurri nella 23esima giornata di Serie A

Lautaro Martinez - Afp
01 febbraio 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
L'Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri affrontano la Cremonese - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 23esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, che è valsa la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Pisa 6-2 a San Siro. Quella di Nicola invece ha perso contro il Sassuolo nell'ultimo turno.

Cremonese-Inter, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cremonese e Inter è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. All. Chivu

Cremonese-Inter, dove vederla in tv

Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

