I nerazzurri hanno battuto i grigiorossi nella 23esima giornata di campionato

Vince l'Inter. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri hanno battuto la Cremonese allo stadio Zini per 2-0, nella 23esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti, tutte nel primo tempo, di Lautaro Martinez al 16' e di Piotr Zielinski al 31'. Con questo successo la squadra di Chivu vola momentaneamente a +8 in classifica sul Milan secondo, in campo martedì a Bologna, raggiungendo quota 55 punti. Quella di Nicola invece resta a 23, al quintultimo posto e a +5 sulla zona rossa.

Nel prossimo turno di Serie A, l'Inter affronterà la trasferta contro il Sassuolo, la Cremonese invece sarà di scena a Bergamo per sfidare l'Atalanta.