Pareggio tra Napoli e Roma. Oggi, domenica 15 febbraio, è finita 2-2 la sfida del Maradona tra azzurri e giallorossi, valida per la 25esima giornata di Serie A. A decidere il match è stata la doppietta di Malen, che ha portato due volte in vantaggio la squadra di Gasperini al 7' e su calcio di rigore (fallo di Wesley su Rrahmani) al 71', e i gol di Spinazzola al 40' e di Alisson Santos all'82'. Con questo punto la squadra di Conte sale a 50, scivolando a -11 dall'Inter capolista ma mantenendo il terzo posto a +3 proprio sulla Roma.

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli volerà a Bergamo per sfidare l'Atalanta, mentre la Roma ospiterà la Cremonese all'Olimpico.