circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Roma 2-2, Spinazzola e Alisson nel finale recuperano la doppietta di Malen

Gli azzurri hanno pareggiato con i giallorossi nella 25esima giornata di campionato

Elmas - Afp
Elmas - Afp
15 febbraio 2026 | 19.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pareggio tra Napoli e Roma. Oggi, domenica 15 febbraio, è finita 2-2 la sfida del Maradona tra azzurri e giallorossi, valida per la 25esima giornata di Serie A. A decidere il match è stata la doppietta di Malen, che ha portato due volte in vantaggio la squadra di Gasperini al 7' e su calcio di rigore (fallo di Wesley su Rrahmani) al 71', e i gol di Spinazzola al 40' e di Alisson Santos all'82'. Con questo punto la squadra di Conte sale a 50, scivolando a -11 dall'Inter capolista ma mantenendo il terzo posto a +3 proprio sulla Roma.

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli volerà a Bergamo per sfidare l'Atalanta, mentre la Roma ospiterà la Cremonese all'Olimpico.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie a napoli roma napoli roma napoli oggi roma oggi napoli roma oggi napoli roma dove vederla tv napoli roma orario
Vedi anche
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza