circle x black
Cerca nel sito
 

Wesley corre, Rrahmani lo stende: calcio di rigore giusto in Napoli-Roma?

Episodio arbitrale nel match del Maradona

Wesley - Ipa/Fotogramma
Wesley - Ipa/Fotogramma
15 febbraio 2026 | 22.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Napoli-Roma. Oggi, domenica 15 febbraio, durante la sfida del Maradona valida per la 25esima giornata di Serie A, è stato assegnato un calcio di rigore per intervento di Rrahmani su Wesley in area, con l'arbitro Colombo che ha immediatamente indiciato il dischetto e Malen a trasforma il penalty per la sua doppietta e il nuovo vantaggio della squadra di Gasperini. Ma cos'è successo?

Accade tutto al 68'. Proprio Malen controlla un pallone a centrocampo e serve la discesa di Wesley, che corre a tutta velocità sulla sinistra ed entra in area incrociando la sua corsa con Rrahmani. Il difensore del Napoli è irruento e non riesce a controllare la propria foga, colpendo l'avversario sulla caviglia sinistra. Colombo, molto vicino all'azione, indica il dischetto.

Dopo aver controllato che tutte le posizioni di partenza siano regolari, il Var conferma la decisione del direttore di gara.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli roma napoli roma napoli roma rigore
Vedi anche
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza