Parma-Juve 1-4, poker bianconero e Spalletti quarto in attesa della Roma

La squadra di Spalletti passa al Tardini con le reti di Bremer (doppietta), McKennie e David

Bremer - Fotogramma/IPA
01 febbraio 2026 | 20.12
Redazione Adnkronos
La Juve non sbaglia e vince 4-1 al Tardini. Oggi, domenica 1 febbraio, i bianconeri hanno battuto il Parma in trasferta nel posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A: decidono le reti di Bremer (doppietta), McKennie e David. Nel mezzo, una maldestra autorete di Cambiaso per il momentaneo 1-2, che al 51' riapre la partita per una manciata di minuti. Con questo successo, la squadra di Spalletti sale a 45 punti (-10 dall'Inter capolista), prendendosi il quarto posto a -1 dal Napoli, in attesa della Roma (impegnata domani alle 20:45 contro l'Udinese). Gli uomini di Cuesta restano invece quintultimi a 23 punti.

Nella prossima giornata di campionato, il Parma giocherà in trasferta a Bologna domenica 8 febbraio alle 12:30. La Juve affronterà la Lazio allo Stadium alle 20:45.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
