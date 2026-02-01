La squadra di Spalletti passa al Tardini con le reti di Bremer (doppietta), McKennie e David

La Juve non sbaglia e vince 4-1 al Tardini. Oggi, domenica 1 febbraio, i bianconeri hanno battuto il Parma in trasferta nel posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A: decidono le reti di Bremer (doppietta), McKennie e David. Nel mezzo, una maldestra autorete di Cambiaso per il momentaneo 1-2, che al 51' riapre la partita per una manciata di minuti. Con questo successo, la squadra di Spalletti sale a 45 punti (-10 dall'Inter capolista), prendendosi il quarto posto a -1 dal Napoli, in attesa della Roma (impegnata domani alle 20:45 contro l'Udinese). Gli uomini di Cuesta restano invece quintultimi a 23 punti.

Nella prossima giornata di campionato, il Parma giocherà in trasferta a Bologna domenica 8 febbraio alle 12:30. La Juve affronterà la Lazio allo Stadium alle 20:45.