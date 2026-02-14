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Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End

Edoardo Bove - (Ipa)
Edoardo Bove - (Ipa)
14 febbraio 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A poco più di 14 mesi dal malore in campo durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato finalmente in campo. Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo con la maglia del Watford nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End.

L'ex giocatore viola è sceso in campo con la maglia numero 15 e ha giocato complessivamente 11 minuti del match che si è concluso sul punteggio di 2-2. Bove, visibilmente emozionato, al termine della partita ha raggiunto la tribuna per abbracciare Martina, la sua ragazza.

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edoardo bove edoarso bove watford edoardo bove malore edoardo bove torna in campo
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