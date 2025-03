Atalanta, quanti infortuni: out Scamacca, Carnesecchi e Kolasinac

Bruttissime notizie in casa Atalanta che deve far fronte a tantissimi infortuni. Gianluca Scamacca è rientrato per qualche minuto dopo un lungo stop nella sfida contro il Torino. Ma il centravanti ha subito un altro infortunio che probabilmente lo terrà out fino al termine della stagione. Secondo quanto emerso dagli esami strumGasperinientali comunicati dall'Atalanta, Scamacca ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro; in attesa di consulenza specialistica. I tempi di recupero saranno da accertare nelle prossime giornate, ma lo stop non si prospetta breve.

Esami strumentali anche per Carnesecchi e Kolasinac. Il portiere ha rimediato una lesione di basso grado fasciale dell'adduttore lungo destro, mentre Kolasinac una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. I tempi di recupero non saranno rapidissimi per i due titolari dell'Atalanta. Sia Carnesecchi che Kolasinac ne avranno per 2-3 settimane, ma lo staff medico della Dea navigherà a vista per il rispettivo recupero. Salteranno certamente le sfide di coppa contro Bologna e Brugge, oltre che alle gare di campionato contro Verona e Cagliari. La speranza è di ritrovarli in tempo per il ritorno del playoff europeo.

Una doccia fredda per Gasperini, che vede le proprie rotazioni ridursi all'osso.

Fantacalcio.it per Adnkronos