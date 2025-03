Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 24a giornata di Serie A

I consigli per il Fantacalcio della 24a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Meret: Garanzia da modificatore, chance concrete di ottenere un altro clean sheet casalingo contro un'Udinese senza particolari affanni di classifica.

Difensore - Tavares: La Lazio ha un disperato bisogno di ritrovare il treno di inizio stagione, anche complice l'emergenza terzini. Il calendario può aiutarlo a ritrovare il sorriso.

Centrocampista - Reijnders: L'arrivo di Joao Felix sposta poco: la sua efficacia sulla trequarti non sarà accantonata da Conceiçao, a Empoli è (di nuovo) la vera arma in più per vincerne un'altra.

Attaccante - Kolo Muani: Gol a Napoli, doppietta con l'Empoli. Che dire? Va già col pilota automatico, dare continuità a Como è un traguardo alla sua portata.

Nome Mantra - Lazaro (E, Torino): Sta sfruttando alla grande l'avanzamento sulla trequarti, l'assist di Bergamo (quinto stagionale) ne è la prova: fiducia col Genoa.

Fantacalcio.it per Adnkronos