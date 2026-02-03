circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, a Bologna senza Pulisic

sponsor

Cambia l'attacco rossonero stasera al Dall'Ara

Milan, a Bologna senza Pulisic
03 febbraio 2026 | 15.57
LETTURA: 1 minuti

In casa Milan non solo Alexis Saelemaekers, ma anche Cristian Pulisic non sarà a disposizione di mister Allegri nella sfida di stasera contro il Bologna.

L'attaccante statunitense, infatti, non ha recuperato da noie muscolari che lo stanno condizionando nell'ultimo periodo e non è stato convocato per stasera a Bologna nella 23a giornata di Serie A.

Pulisic sta facendo i conti con una borsite all'ileopsoas che lo costringerà a saltare il match del Dall'Ara, pronto avanti Nkunku sostenuto da Loftus-Cheek visto che anche Leao non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza