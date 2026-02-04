circle x black
Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I nerazzurri sfidano i granata nei quarti di Coppa Italia

Inter - Afp
04 febbraio 2026 | 08.06
Redazione Adnkronos
L'Inter torna in campo in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - a San Siro nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Chivu ha superato il Venezia in casa negli ottavi di finale del torneo, mentre quella di Baroni ha vinto contro la Roma nella trasferta dell'Olimpico per 3-2. Nell'ultimo turno di campionato invece l'Inter ha battuto la Cremonese per 2-0, il Torino invece ha conquistato i tre punti superando il Lecce 1-0.

Inter-Torino, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Torino è in programma oggi, mercoledì 4 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije. All. Baroni

Inter-Torino, dove vederla in tv

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

