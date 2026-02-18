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Calvarese risponde Marotta: "Rigore Perisic-Cuadrado? Cicatrice del passato"

L'ex arbitro era stato chiamato in causa nel caso Bastoni

Giampaolo Calvarese - Ipa/Fotogramma
Giampaolo Calvarese - Ipa/Fotogramma
18 febbraio 2026 | 22.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giampaolo Calvarese risponde a Beppe Marotta. L'ex arbitro è stato chiamato, suo malgrado, in causa nel caso Bastoni dal presidente dell'Inter, che ha ricordato un rigore fischiato alla Juventus in un derby d'Italia del 2021, terminato 3-2 e deciso proprio dalla simulazione del giocatore colombiano, che ha accentuato il contatto con l'esterno croato. Arbitro della sfida? Proprio Calvarese.

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Nel prepartita della sfida tra Inter e Bodo/Glimt, valida per l'andata dei playoff di Champions League, l'ex arbitro, oggi esperto di Prime Video, ha risposto proprio a Marotta: "Calvarese a Prime Video torna sulle parole di Marotta: "Marotta ha ricordato Perisic-Cuadrado? Cosa devo dirti?", ha detto Calvarese incalzato dallo studio.

"Più che una ferita aperta è una cicatrice, ma appartiene al passato. Sicuramente avrei voluto non sbagliare e fa male essere stati ingannati in un episodio così importante. Ma appartiene al passato", ha concluso Calvarese.

Cosa aveva detto Marotta

A margine dell'asseblea di Lega, Marotta aveva detto: "A proposito di simulazione voglio ricordare un episodio avvenuto alla penultima giornata del 2021-2022 in Juventus-Inter. Cuadrado ha guadagnato un rigore con una palese simulazione, la Juventus ha vinto all'ultimo minuto e ha conquistato la qualificazione alla Champions League che portò 60-70 milioni", aveva detto rispondendo ad una domanda ad hoc.

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