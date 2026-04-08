Fermato Elia Del Grande, era alla guida di un'auto rubata

L'uomo si era allontanato il giorno di Pasqua dalla Casa di Lavoro dove era stato destinato, facendo perdere le sue tracce

E' stato fermato Elia Del Grande, il 50enne condannato per aver sterminato la sua famiglia, uccidendo il padre, la madre e il fratello nel 1998, a Cadrezzate, nel Varesotto. L'uomo si era allontanato il giorno di Pasqua dalla Casa di Lavoro dove era stato destinato, facendo perdere le sue tracce.

Verso le 13.30 di oggi, i carabinieri della compagnia di Gallarate lo hanno individuato nel comune di Varano Borghi, in provincia di Varese. L’uomo era alla guida di una Fiat 500, risultata rubata al cimitero di Lentate, frazione del comune di Sesto Calende. Le pattuglie dei carabinieri di Gallarate hanno incrociato l’auto lungo la Sp 18. L'uomo, nel tentativo di sfuggire al controllo, si è fermato nella strada di accesso di un’abitazione privata, ma i militari, insospettiti dalla manovra, lo hanno raggiunto e bloccato.

Uno dei carabinieri si è avvicinato intimando all'uomo di scendere e, nel contempo, ha cercato di sottrarre le chiavi dell’auto; a quel punto Del Grande ha tentato un'ultima disperata manovra venendo però immediatamente immobilizzato. Durante l'operazione, uno dei militari ha riportato lievi ferite. Il 50enne, su concorde parere della procura di Varese, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e sarà condotto al carcere di Varese, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.