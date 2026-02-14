circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina, Giorgetti visita villaggio olimpico di Predazzo: "Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza"

Attualmente sta accogliendo 430 atleti provenienti da 65 nazioni nel corso delle Olimpiadi e accoglierà 180 atleti di 23 nazioni durante le Paralimpiadi.

Milano-Cortina, Giorgetti visita villaggio olimpico di Predazzo:
14 febbraio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Visita istituzionale del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, sede del Villaggio olimpico che in questi giorni ospita atleti e delegazioni impegnati nei Giochi di Milano Cortina 2026. Ad accompagnare il ministro nel sopralluogo alla struttura il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il comandante della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, generale Sergio Giovanni Lancerin.

Il Villaggio olimpico sta accogliendo 430 atleti provenienti da 65 nazioni nel corso delle Olimpiadi e 180 atleti di 23 nazioni durante le Paralimpiadi, confermandosi uno dei cuori pulsanti dell’evento. Una struttura che, al termine della manifestazione, sarà eredità della Guardia di Finanza e del territorio.

"E’ una grande soddisfazione - commenta Giorgetti - dopo aver affrontato tante difficoltà, poter dire oggi che qui si vive bene, ci si prepara al meglio e si mangia benissimo. Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza: la Scuola Alpina di Predazzo avrà tutto ciò che serve in termini di modernità e strutture per garantire l’addestramento dei prossimi cinquant’anni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Giorgetti Mef Gdf Predazzo
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza