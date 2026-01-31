circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurri ospitano la squadra di Vanoli al Maradona

Napoli - Fotogramma/IPA
Napoli - Fotogramma/IPA
31 gennaio 2026 | 06.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina al Maradona nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell'ultimo weekend. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Napoli-Fiorentina, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, in campo oggi alle 18:

Napoli (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Fiorentina (4-1-4-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson. All. Vanoli

Napoli-Fiorentina, dove vederla

Napoli-Fiorentina sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Napoli Fiorentina Napoli Fiorentina oggi Serie A
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza