Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro si prepara all'esordio all'Atp 500 di Doha e oggi, sabato 14 febbraio, ha conosciuto il tabellone, e tutti i potenziali avversari, del torneo qatariota. Sinner esordirà nel primo turno contro il ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo, battuto da Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open 2026.

Ad attenderlo agli ottavi di finale ci sarà invece con ogni probabilità l'australiano Alexei Popyrin, mentre ai quarti Sinner potrebbe affrontare uno tra il ceco Jakub Mensik, reduce dal ritiro per un problema fisico nello Slam di Melbourne, e il cinese Zhang. In caso di semifinale Jannik potrebbe trovare sulla sua strada il kazako Alexander Bublik, il francese Arthur Fils o un altro ceco, Jiri Lehecka.

La finale potrebbe essere contro Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, oppure contro i russi Daniil Medvedev e Andrej Rublev.

Cosa dice Sinner

Sinner riparte dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. "E' stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. Non sempre va come si spera, è lo sport. Io sto cambiando dettagli in campo, ci vuole un po' di tempo a perfezionarli. A volte perdere è normale, ci sta", dice a Sky Sport. "Sono un ragazzo di 24 anni, voglio solo giocare un buon tennis in qualsiasi occasione. Visto quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, è normale l'attenzione su me e Carlos. Alla fine, non devo scompormi più di tanto. Devo continuare a lavorare sodo, cambiando piccole cose per provare a migliorare", aggiunge. "Non sono solo cambiamenti tecnici, anche tattici e mentali. Sono tanti elementi, anche fuori dal campo. Non bisogna però crearsi troppi problemi dopo aver perso una semifinale Slam contro Djokovic..."