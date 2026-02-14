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Sinner, primo allenamento a Doha: servizio e... autografi - Video

Il tennista azzurro giocherà l'Atp 500 qatariota

Sinner a Doha - X
Sinner a Doha - X
14 febbraio 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner è a Doha. Oggi, sabato 14 febbraio, il tennista azzurro è sceso in campo per testare il cemento qatariota, nel suo primo allenamento in vista dell'Atp 500 al via lunedì 16 febbraio. Tanti sorrisi in campo per Sinner, che guidato dall'allenatore Simone Vagnozzi e dal suo team ha eseguito un breve riscaldamento, con scatti e ed esercizi per allenare i riflessi, prima di impugnare la racchetta.

Il numero due del mondo ha allenato il servizio, con il miglioramento della prima che è obiettivo dichiarato dell'altoatesino nella nuova stagione, e ha sfoggiato dritti e rovesci, salendo a rete per continuare ad allenare le variazioni. Al termine della seduta, immancabili gli autografi con alcuni piccoli tifosi.

Sinner arriva all'Atp di Doha, a cui non ha partecipato lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, dopo aver perso le semifinale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, battuto poi in finale da Carlos Alcaraz, che grazie al trionfo di Melbourne è scappato via nel ranking, staccando proprio Sinner al secondo posto.

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