Forza Horizon 5 arriva su PlayStation 5 questa primavera

Gli appassionati di corse automobilistiche su PlayStation 5 potranno presto mettere le mani su un titolo esclusivo Xbox: Xbox Game Studios e Playground Games hanno annunciato l'arrivo di Forza Horizon 5 sulla console di Sony questa primavera. Il titolo, acclamato open-world racing game, era stato precedentemente lanciato su Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 9 novembre 2021. Lo sviluppo della versione per PlayStation 5 è stato affidato a Panic Button, in collaborazione con Turn 10 Studios e Playground Games, e garantirà la stessa esperienza di gioco delle versioni Xbox e PC, inclusi tutti i contenuti e le espansioni già rilasciate, come "Hot Wheels" e "Rally Adventure". Inoltre, sarà possibile sfidare i giocatori delle altre piattaforme grazie al supporto cross-play. Gli utenti PlayStation 5 possono già aggiungere Forza Horizon 5 alla propria lista desideri tramite il PlayStation Store. L'arrivo di questo titolo di successo sulla console Sony amplia ulteriormente l'offerta di giochi di corse di alta qualità disponibile per gli appassionati del genere.