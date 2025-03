Il PlayStation Network di PS5 non funziona, problemi da diverse ore

Interruzione prolungata del PlayStation Network: disagi per i giocatori e servizi offline, Sony al lavoro per il ripristino

Una prolungata interruzione di servizio del PlayStation Network (PSN), che ha avuto un impatto su diverse funzioni principali, è iniziata venerdì sera e si è protratta per diverse ore. La pagina di stato ufficiale del PSN indica che la gestione degli account, le funzionalità di gioco online e social, PlayStation Video, il PlayStation Store e il sito web PlayStation Direct stanno riscontrando problemi. In particolare, per quanto riguarda i giochi, Sony ha riconosciuto potenziali difficoltà nell'avvio di giochi, applicazioni e nell'accesso alle funzioni di rete. La società si è impegnata a risolvere questi problemi il più rapidamente possibile, ma non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulla durata prolungata dell'interruzione.

I rapporti indicano che intorno alle 2:28 ora italiana, gli utenti hanno riscontrato problemi nel caricamento di giochi digitali acquistati, nella visualizzazione di elenchi di amici, nell'accesso alle informazioni sui trofei e nell'impostazione dello stato online sulla console PS5. Ulteriori tentativi di accedere ai giochi online, come con Fortnite, hanno generato messaggi di errore e impossibilità di accedere intorno alle 6:45 ora italiana. Tuttavia, l'accesso a contenuti digitali archiviati localmente sembrava non essere influenzato.

Sony, tramite il suo account @AskPlayStation su X, ha riconosciuto le segnalazioni degli utenti di problemi con il PSN alle 3:46. Mentre il sito web di stato di Sony indica l'inizio dell'interruzione alle 2:00, il servizio di terze parti Downdetector ha registrato segnalazioni di utenti a partire dalle 1:00 ora italiana, con un picco di quasi 70.000 incidenti segnalati. Le discussioni online relative all'interruzione, come sul subreddit r/PlayStation, hanno accumulato un sostanziale feedback da parte degli utenti.