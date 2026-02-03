circle x black
Cerca nel sito
 

ISE 2026: l'evoluzione del lavoro ibrido tra AI e video collaborazione 3D

sponsor

A Barcellona, HP presenta le nuove frontiere della comunicazione aziendale: dalle cuffie Poly Mission Series al sistema video 3D "HP Dimension" sviluppato con Google

ISE 2026: l'evoluzione del lavoro ibrido tra AI e video collaborazione 3D
03 febbraio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

HP, durante l'evento di riferimento della collaboration aziendale, l’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, ha svelato un ecosistema di soluzioni progettate per stabilizzare e potenziare il modello di lavoro ibrido, puntando su hardware nativo per l'intelligenza artificiale e su una longevità del software senza precedenti.

Audio "Mission Critical" e sostenibilità

La principale novità nel comparto audio è il debutto della HP Poly Mission Series. Si tratta di una famiglia di cuffie USB progettate per ambienti ad alta densità di rumore, che spaziano dalla serie 400 alla 800. La tecnologia di punta risiede nella cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale e nell'audio super wideband, elementi che garantiscono una trasmissione vocale nitida riducendo le distrazioni ambientali.

hpq

Un aspetto rilevante per il mercato IT è la scelta della sostenibilità: gli indumenti sono realizzati con materiali responsabili e integrano componenti sostituibili, estendendo il ciclo di vita del prodotto. Un singolo modello certificato per le principali piattaforme (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet) punta a "semplificare l'approvvigionamento e la gestione del parco dispositivi per i team IT".

VideoOS 5.0: longevità software fino al 2032

Sul fronte della videoconferenza, il rilascio di HP Poly VideoOS 5.0 rappresenta un aggiornamento strutturale significativo. Basata su Android 13, la piattaforma ottimizza l'inquadratura automatica della videocamera e il mixing audio multi-microfono. La strategia di HP guarda al lungo periodo: l'architettura è già predisposta per supportare futuri aggiornamenti fino ad Android 17, garantendo un ciclo di vita assistito fino al 2032.

Parallelamente, l’esperienza Bring Your Own Device (BYOD) viene semplificata attraverso la video bar Poly Studio V12 e la Dock Thunderbolt 4 G6. Con un unico cavo, l'utente ottiene il controllo immediato di display, rete e periferiche audio-video della sala riunioni, indipendentemente dal sistema operativo del laptop utilizzato.

hp dimension with google beam lifestyle

Oltre lo schermo: la collaborazione 3D

In collaborazione con Google, HP ha presentato HP Dimension with Google Beam (precedentemente noto come Project Starline). La soluzione utilizza l'intelligenza artificiale e l'acquisizione a sei videocamere per creare un'esperienza di comunicazione video 3D realistica. Senza la necessità di dispositivi indossabili, il sistema combina audio spaziale e illuminazione adattiva per rendere le interazioni virtuali sovrapponibili a quelle in presenza. Queste innovazioni confermano la traiettoria del mercato verso strumenti sempre più intuitivi, dove l'AI non è più un accessorio, ma il motore che abilita flessibilità e produttività nel mondo professionale moderno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ISE 2026 video collaborazione 3D lavoro ibrido HP cuffie Poly Mission Series HP Dimension Google VideoOS 5.0 Google Beam
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza