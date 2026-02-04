circle x black
Cerca nel sito
 

Spotify: arrivano traduzioni e testi delle canzoni, anche offline

sponsor

La piattaforma di streaming introduce nuove funzionalità per i testi delle canzoni, estendendo a tutti gli utenti la traduzione simultanea e garantendo l'accesso offline per gli abbonati premium

Spotify: arrivano traduzioni e testi delle canzoni, anche offline
04 febbraio 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ecosistema di Spotify si aggiorna con una serie di strumenti volti a facilitare la comprensione dei brani, eliminando le barriere linguistiche che finora limitavano l'esperienza d'uso in molti mercati. La funzione di traduzione dei testi, introdotta inizialmente in via sperimentale nel 2022, viene ora estesa su scala globale sia per i profili gratuiti sia per quelli a pagamento. Attraverso un’icona dedicata nella sezione dei testi, il sistema genererà automaticamente una versione tradotta basandosi sulla lingua impostata nel dispositivo dell'utente, a patto che la traduzione sia disponibile nel database.

Parallelamente alla localizzazione dei contenuti, il colosso dello streaming introduce le anteprime rapide posizionate direttamente sotto la copertina dell'album. Questa modifica strutturale dell'interfaccia permette di consultare una versione condensata delle parole di un brano tra il titolo e l'immagine del disco, senza la necessità di attivare la visualizzazione a schermo intero. Si tratta di un accorgimento tecnico pensato per rendere più fluido il consumo dei contenuti, riducendo i passaggi necessari per accedere alle informazioni testuali durante la riproduzione.

Un'attenzione specifica è stata riservata agli abbonati Premium, i quali potranno beneficiare della sincronizzazione dei testi per l'ascolto offline. Con il nuovo aggiornamento, la procedura di download delle tracce includerà automaticamente anche i dati relativi ai testi, consentendo la consultazione delle parole anche in totale assenza di connettività di rete. L'iniziativa punta a consolidare il valore dell'offerta commerciale, integrando funzioni di utilità pratica per l'ascolto in mobilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Spotify karaoke testi traduzione testi Premium
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza