Al via il tour nel Mediterraneo della nave Amerigo Vespucci

Sabato 1° marzo è giunto a Trieste lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, dopo due anni in giro per i mari di tutto il mondo. Dal porto giuliano, la Vespucci partirà quindi alla volta di un nuovo tour per il Mediterraneo raggiungendo 17 città, fino all’approdo conclusivo previsto a Genova il 10 giugno, Giornata della Marina Militare. L’arrivo della nave nel porto triestino è stato celebrato alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di remnago, con un’edizione speciale della Barcolana, gloriosa regata velica internazionale, le evoluzioni delle Frecce Tricolori e la Banda delle Forze Armate che ha accompagnato il momento dell’ormeggio del veliero. In occasione dell’avvio del tour nel Mediterraneo della Vespucci, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato: “Durante il tour mondiale, 30 Paesi in 5 continenti hanno accolto con entusiasmo la nave Vespucci. Circa mezzo milione di persone sono salite a bordo scoprendo la storia, la cultura e le tradizioni del nostro Paese. In ognuno dei 35 porti raggiunti, abbiamo dimostrato che l’Italia è un modello di accoglienza, amicizia tra popoli e rispetto reciproco. Ora con il tour nel Mediterraneo vogliamo raccontare il mondo all’Italia, facendo di ogni tappa un momento di confronto, crescita e condivisione”.

