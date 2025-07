Al via l’esame del Decreto per la cessione gratuita della Nave Libra all’Albania

La Commissione Affari esteri del Senato ha avviato l’esame in sede consultiva del decreto ministeriale che riguarda la cessione, a titolo gratuito, all’Albania della Nave Libra della Marina Militare con i relativi materiali iscritti negli inventari. Nel corso della presentazione del provvedimento, il relatore, Sen. Menia (FdI) ha riportato, tra l’altro, che: la cessione di armamenti obsoleti è consentita al solo scopo difensivo e a seguito di parere positivo delle Commissioni parlamentari competenti in materia, parere che deve essere formulato e trasmesso al Governo entro il 9 agosto; la relazione dello Stato Maggiore della Difesa evidenzia che la Nave Libra è progettata e costruita con l’obiettivo di operazioni di pattugliamento e sorveglianza in ambito difensivo e che oggi, dopo oltre trent’anni di servizio risulta meno efficiente rispetto alle moderne esigenze operative; la cessione ha l’obiettivo di consolidare le relazioni tra Forze Armate italiane e albanesi in linea con quanto previsto dal Trattato di amicizia e collaborazione in vigore da ottobre 2020; gli obiettivi strategici della cooperazione militare tra i due Paesi sono quelli di rafforzare le capacità di difesa albanesi, sviluppare interoperabilità di strumenti e apparati per lo svolgimento di operazioni militari in ambito NATO, favorire l’interazione dell’industria nazionale con l’Albania attraverso attività tecnico-operative. Al termine della relazione, la Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole espressa dal relatore. Successivamente, l’esame è proseguito in Commissione Bilancio della Camera dove nel corso della discussione sono emerse criticità circa i costi della cessione con riferimento alle attività di reflagging della Nave Libra che secondo il Sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze, Federico Freni si potranno far valere sul Defence Capacity Building.

