Alberto Tomasi

Dopo la laurea in scienze politiche e un'esperienza di stage a La7 di sei mesi nella redazone sportiva lavora a Digicast dal 2007 al 2008 scrivendo contenuti per il sito web della rivista yacht and sail, poi passa dal 2008 al 2013 alla redazione di Retenews un'agenzia stampa televisiva dove fa il praticantato e diventa giornalista professionsta nel 2010. Nel 2013 entra all'Adnkronos dove lavora tuttora nella redazione sportiva, seguendo tutti i principali eventi che ci sono stati dalle Olimpiadi ai mondiali di calcio.