Altre notizie istituzionali

Martedì 1° ottobre al Copasir audizione della direttrice del dipartimento delle informazioni per la sicurezza DIS Elisabetta Belloni.

Mercoledì 2 ottobre audizioni del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri Antonio Tajani e del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla situazione in Medio Oriente.

Il Cyber Resilience Act: impatti e implementazione nell’industria italiana

Il 30 settembre è in agenda il seminario online ‘ll Cyber Resilience Act: impatti e implementazione nell’industria italiana’. Illustra le nuove disposizioni che saranno presto introdotte dal Cyber Resilience Act (CRA), un'iniziativa legislativa dell'Unione Europea finalizzata a stabilire un quadro normativo omogeneo per migliorare la sicurezza dei prodotti e dei servizi digitali, con la creazione di un terreno comune per produttori, importatori e distributori. Per approfondire

Workshop "L'efficiente governo delle informazioni aziendali: nuove sfide e opportunità"

Il 1° ottobre 2024 la Banca d'Italia organizza, presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, un workshop su "L'efficiente governo delle informazioni aziendali: nuove sfide e opportunità". Obiettivo dell'iniziativa è discutere quali pratiche di data governance ne massimizzano il contributo alla realizzazione degli obiettivi strategici di un'organizzazione. Ciò assume particolare rilievo nei tempi recenti, considerando l'accresciuta instabilità del quadro economico e geo-politico internazionale e la continua evoluzione delle tecnologie e della cornice regolamentare.

Relazione sulla situazione energetica nazionale del MASE

Martedì 1° ottobre, presso l’auditorium GSE a Roma, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica presenta i dati relativi alla situazione energetica in Italia nel 2023. Il webinar, a cui è possibile partecipare anche da remoto, si articola in tre parti dove vengono analizzati i risultati dettagliati e i principali eventi che hanno caratterizzato il settore energetico con riferimento allo scenario internazionale e nazionale per ciascuna fonte energetica. I lavori saranno aperti dal Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e dell’AD del GSE Vinicio Mosè Vigilante.

Colmare le differenze di genere: la conferenza degli stakeholder del G7

Dal 4 al 6 ottobre a Matera si svolge la riunione dei Ministri G7 responsabili delle pari opportunità sulla parità di genere e l’empowerment femminile. Tra i diversi eventi ed incontri in programma, venerdì 4 alle 14,30 è prevista la conferenza degli stakeholder del settore del G7 dal titolo “Colmare le lacune: donne, giovani e talenti per una crescita inclusiva”. Si tratta del quinto impegno ufficiale delle aziende del G7 il cui obiettivo è affrontare le principali sfide e i cicli di sviluppo per rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, promuovere l’imprenditorialità e incoraggiare l’inclusione sociale di donne e giovani.

Silicon Valley & US Politics. Social media, crypto e la corsa alla Casa Bianca

Venerdì 4 ottobre alle 17:30 si terrà al Centro Studi Americani l’evento “Silicon Valley & US Politics. Social media, crypto e la corsa alla Casa Bianca”. Speakers: Alexander Alden, Atlantic Council; Oliviero Bergamini, Responsabile Esteri, TG1 Rai; Giorgio Scura, Direttore, Decripto.org.

