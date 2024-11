Angelina Jolie ha partecipato ai Governor’s Awards di Los Angeles e per l'occasione ha voluto con sé un accompagnatore speciale, Knox, uno dei suoi sei figli. Classico smoking per il ragazzo, figlio naturale dell'attrice e di Brad Pitt, che oggi ha 16 anni, e un abito oro e giallo per Angelina Jolie. Da tre anni Knox Jolie-Pitt non calcava un tappeto rosso insieme alla madre: l'ultima volta lo aveva fatto nel 2021 con i suoi fratelli e sorelle in occasione dell'anteprima londinese del film Marvel 'Eternals'.