Approvati dal Senato diversi trattati di ratifica di accordi sulla difesa

Nel corso della settimana, l’Aula del Senato ha approvato tre distinti disegni di legge relativi alla ratifica e all’esecuzione di accordi internazionali in materia di difesa, nell’ambito di una più ampia attività di rafforzamento della cooperazione bilaterale dell’Italia in questo settore. Il primo provvedimento, approvato in via definitiva, riguarda l’accordo di cooperazione tra il Governo italiano e quello degli Emirati Arabi Uniti, sottoscritto nel febbraio 2025. L’intesa è finalizzata a incrementare la collaborazione tra i due Paesi in ambito difensivo, promuovendo lo scambio di informazioni, tecnologie e competenze, nonché lo sviluppo di iniziative congiunte. L’obiettivo è quello di consolidare le rispettive capacità di difesa e rafforzare il partenariato strategico tra Italia ed Emirati in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti esigenze di sicurezza. Il secondo disegno di legge, approvato in prima lettura e dunque destinato a proseguire il proprio iter alla Camera dei deputati, riguarda l’accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Kuwait, firmato il 13 gennaio 2026. Questo accordo mira a definire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata tra le Forze armate dei due Paesi. In particolare, sono previsti strumenti di collaborazione quali lo scambio di esperienze e competenze, la partecipazione a programmi congiunti, l’organizzazione di esercitazioni militari comuni e altre iniziative volte a rafforzare l’interoperabilità e il coordinamento operativo. Il terzo provvedimento, anch’esso approvato in prima lettura, riguarda la proroga del memorandum d’intesa tra il Ministero della Difesa italiano e quello egiziano, originariamente sottoscritto il 23 marzo 1998 e successivamente integrato mediante uno scambio di note verbali del 10 settembre 2025. La proroga è stata motivata dall’esigenza di garantire continuità alle attività di cooperazione già in corso, evitando possibili interruzioni operative e industriali. Prima della votazione, il Viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli ha sottolineato come l’Egitto rappresenti un interlocutore rilevante per l’Italia in diversi ambiti, inclusi quelli politico ed energetico, evidenziando quindi il valore strategico della collaborazione tra i due Paesi.

La scheda del provvedimento/1

La scheda del provvedimento/2

La scheda del provvedimento/3