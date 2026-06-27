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Crans Montana, Le Constellation "non sarà mai più un bar": il progetto di uno spazio per giovani

Cristophe Darbellay, presidente del governo vallesano, ha parlato al giornale 'Le Temps'

Le Constellation dopo la tragedia - IPA
Le Constellation dopo la tragedia - IPA
27 giugno 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le Constellation "non sarà mai più un bar". Dovrà essere uno spazio "dedicato ai giovani". Parola di Christophe Darbellay, presidente del governo vallesano, passati più di cinque mesi dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Il Constellation "non sarà mai più riaperto come bar - ha detto al giornale 'Le Temps' -. Dovrà essere dedicato ai giovani".

Le Constellation, "mai più un bar"

Nell'intervista ha parlato anche del progetto di "realizzazione di un memoriale", che dovrà essere "bello, sereno, accessibile, un omaggio degno per coloro che hanno perso la vita, che sono rimasti feriti, che hanno assicurato soccorsi e assistenza alle vittime". Una commemorazione, ha concluso, è prevista per il prossimo primo gennaio, a un anno dalla tragedia.

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Crans Montana Le Constellation tragedia Capodanno Constellation
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