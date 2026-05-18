Approvazione definitiva per il primo Decreto Carburanti

La Camera dei deputati con 147 voti a favore, 79 contrari, ha approvato il primo Decreto Carburanti (Dl 33/2026), già approvato in I lettura dal Senato. Si tratta del provvedimento che ha tagliato le accise sui prezzi dei carburanti di 24,4 centesimi al litro dal 19 marzo al 7 aprile e che ha introdotto un credito d’imposta per gli autotrasporti e per le imprese del settore della pesca. Il provvedimento, primo dei tre decreti sui carburanti, inoltre, ha potenziato per tre mesi il ruolo del garante per il controllo dei prezzi del Ministero delle Imprese, il cosiddetto Mister Prezzi, per monitorare la filiera al fine di individuare e reprimere eventuali azioni speculative. Nel corso della seduta in Aula sono stati esaminati gli ordini del giorno presentati, 16 dei quali sono stati approvati.

La scheda del provvedimento