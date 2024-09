Appuntamenti della settimana

Lunedì 09/09/2024

Banca d'Italia - Convegno EPSI (Economics of the Public Sector and Institutions) - Banca d'Italia, Roma - La Banca d'Italia organizza la 1ª edizione del Convegno EPSI (Economics of the Public Sector and Institutions). Il convegno, che si terrà con cadenza annuale, mira a riunire i principali studiosi dei temi legati all'economia del settore pubblico e delle istituzioni (fino a martedì 10/09/2024)

Euronext Sustainability Week - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno strategie e casi di successo in eventi in presenza e digitali. L'evento di apertura, "ESG investing and Sustainable Growth: moving forward", sarà inaugurato dall'AD di Euronext, Stéphane Boujnah. Seguiranno interventi di oltre 20 rappresentanti C-Level di aziende e istituzioni finanziarie come Assicurazioni Generali, CDP, ENI e Snam (fino a venerdì 13/09/2024)

Martedì 10/09/2024

11:00 - Istat - Nota sull’andamento dell’economia italiana Lug. - Ago. 2024

